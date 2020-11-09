مطورة اختبار كورونا بأمريكا: من المحتمل بدء إنتاج اللقاحات خلال أبريل المقبل

قالت الدكتورة هبة مصطفى، مطورة اختبار فيروس كورونا بأمريكا، إن نتائج الاختبارات على بعض لقاحات كورونا مبشرة، لافتة إلى أنه من المحتمل بدء إنتاج اللقاحات خلال شهر إبريل المقبل.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن توزيع اللقاحات سيتم على شكل مراحل، مشيرة إلى استكمال التجارب السريرية على 35 ألف متطوع.

وأشارت إلى أنها لا تؤيد مصطلح الموجة الثانية لفيروس كورونا، معلقة: «الأعداد تزداد ولم تنتهِ الموجة الأولى حتى نتحدث عن ثانية؛ والوصف نتيجة البدء في موسم الإنفلونزا والتخوف من تزامن الإنفلونزا مع كورونا».

وناشدت مطورة اختبار فيروس كورونا بأمريكا، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد - 19» ومنها؛ ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات والتعرض لأماكن مزدحمة.