 باشينيان يدعو بايدن للاعتراف باستقلال قره باغ - بوابة الشروق
الإثنين 9 نوفمبر 2020 7:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

باشينيان يدعو بايدن للاعتراف باستقلال قره باغ

رويترز
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 7:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 7:04 ص

دعا رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان المرشح الديمقراطي جو بايدن، إلى اتخاذ خطوات نشطة لوقف القتال في قره باغ، والاعتراف باستقلال الإقليم.

وقال باشينيان في رسالة تهنئة بعثها اليوم الأحد إلى بايدن: "كلي أمل في أن تتخذ إدارتكم خطوات نشطة لإنهاء الحرب والتسوية الشاملة للقضية، تكون قائمة على ضمان أمن قره باغ وحقه في تقرير مصيره".

وأشار باشينيان إلى أن أرمينيا تعتبر دور الولايات المتحدة في تسوية النزاع بإقليم قره باغ مهما جدا كونها أحد رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن التعاون في أوروبا.

كما أضاف أن بايدن أسهم بشكل ملموس في تعزيز الصداقة الأمريكية الأرمنية، وقال: "الشعب الأرمني يشيد بموقفكم المبدئي في حماية مصالحه والاعتراف بإبادة الأرمن".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك