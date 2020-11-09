باشينيان يدعو بايدن للاعتراف باستقلال قره باغ

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دعا رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان المرشح الديمقراطي جو بايدن، إلى اتخاذ خطوات نشطة لوقف القتال في قره باغ، والاعتراف باستقلال الإقليم.

وقال باشينيان في رسالة تهنئة بعثها اليوم الأحد إلى بايدن: "كلي أمل في أن تتخذ إدارتكم خطوات نشطة لإنهاء الحرب والتسوية الشاملة للقضية، تكون قائمة على ضمان أمن قره باغ وحقه في تقرير مصيره".

وأشار باشينيان إلى أن أرمينيا تعتبر دور الولايات المتحدة في تسوية النزاع بإقليم قره باغ مهما جدا كونها أحد رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن التعاون في أوروبا.

كما أضاف أن بايدن أسهم بشكل ملموس في تعزيز الصداقة الأمريكية الأرمنية، وقال: "الشعب الأرمني يشيد بموقفكم المبدئي في حماية مصالحه والاعتراف بإبادة الأرمن".