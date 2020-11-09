النمسا تسجل 5593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الاثنين، تسجيل 5593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم - أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 158 ألفا و746 حالة وقد تعافى منها 94 ألفا و627 حالة.. بينما توفى 1454 حالة.



وأشارت إلى وجود 62 ألفا و665 حالة نشطة بالفيروس حاليا.. كما يتواجد بالمستشفيات 3229 حالة منها 474 حالة في العناية المركزة.



وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل معظم نتائج الاختبارات الإيجابية مرة أخرى في ولاية النمسا العليا بـ 1489 حالة يليها النمسا السفلى بـ891 حالة تليها فيينا مع 711 حالة وستيريا 706 حالات وتيرول بـ 561 حالة ثم سالزبورغ بـ 458 حالة وفورارلبرغ بـ426 حالة وجاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 163 حالة