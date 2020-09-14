رئيس وزراء اليابان يسعى لتعزيز التعاون مع بايدن

أعرب رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، عن أمله في العمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؛ لتعزيز التحالف الأمني بين البلدين، مهنئًا مرة أخرى المرشح الديمقراطي على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن "سوجا"، قوله للصحفيين في مكتبه، إنه يتطلع إلى التعاون مع الولايات المتحدة من أجل تأمين السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مضيفًا أنه سوف يبحث أفضل توقيت للمحادثات الهاتفية مع بايدن وزيارة إلى الولايات المتحدة.

ويعتقد العديد من المسئولين اليابانيين أن الاجتماع الشخصي بين سوجا وبايدن يجب أن ينتظر إلى ما بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب منصبه في 20 يناير، وهو ما يعد جزئيًا احترامًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.