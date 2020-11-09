السعودية تنهي إجراءات استيراد 860 ألف طن من القمح

أتمت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية إجراءات ترسية استيراد 860 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، عن محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس قوله إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح.

وأشار إلى أن الدفعة الخامسة والأخيرة المتعاقد عليها هذا العام ستصل خلال الفترة بين شهري فبراير ومارس المقبلين بواقع 14 باخرة، موزعة على ثمانية بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 490 ألف طن، وست بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 370 ألف طن.

وأفاد بأنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 15 شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة والمقدمة من 5 شركات عالمية.

يذكر أنه بهذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت هذا العام على كمية تقدر بنحو 3 ملايين طن، وشراء كمية 386 ألف طن من القمح المحلي.