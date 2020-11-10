رئيس المجلس الأوروبي: نريد أن تستعيد ليبيا وحدتها واستقرارها

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إنه يجب احترام وقف إطلاق النار في ليبيا، وكذا حظر بيع الأسلحة، فضلًا عن منع وصول المتطرفين والتدخل الأجنبي هناك.

وأضاف ميشيل، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء الإثنين، أن المجلس يرغب أن تستعيد ليبيا وحدتها واستقرارها، متابعًا: «لا نريد أن تتحول طرابلس إلى ساحة مساومة بين أطراف آخرين بالوكالة».

وتابع: «نحن كجارة مباشرة لليبيا مصلحتنا هو السلام، من أجل السيطرة على الهجرة غير الشرعية»، مضيفًا: «نتكاتف خلف عملية الأمم المتحدة، من أجل تحفيز الحوار السياسي، مع الأخذ في الاعتبار الوقائع والحقيقة في ليبيا».

وذكر أن المجلس يعلم أن ليبيا بلد معقد بتاريخه، لذا لا بد من اتخاذ جميع الأبعاد والمعاملات هناك في الاعتبار، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء صف واحد، من أجل تفعيل المبادئ التي رفعت في مسار برلين.

وشدد على رفضه لأن تصبح ليبيا بؤرة لنشر الإرهاب وعدم الاستقرار، لذا فإنه يتم التحدث مع جميع الدول التي تؤثر على القضية الليبية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وليست تركيا فقط.