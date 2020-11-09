محافظ مطروح يتابع جهود سحب تراكمات المياه الناتجة عن هطول الأمطار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، من صباح اليوم الإثنين، جهود سحب تراكمات مياه الأمطار بعدد من المناطق بعد ما شهدته المحافظة من هطول أمطار غزيرة على مدار اليومين الماضين، بمشاركة كل من شركة المياه والحماية المدنية ومعدات مجالس الأحياء بالتنسيق مع إدارة الأزمات.

وتفقد محافظ مطروح خلال جولته طريق القصر ومنطقة "الكيلو 4"؛ لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع المتضررة من مخرات السيول.

ودفع فريق الطوارئ والأزمات بالمحافظة، بسيارات لانتشال المياه من الشوارع وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

وشدد المحافظ على تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من انتشال المياه من الشوارع وإعادة الشيء لأصله، وفتح الشوارع والطرق أمام المواطنين تيسيرًا عليهم.

كما استمع محافظ مطروح، خلال الجولة لعدد من شكاوي المواطنين من انقطاع الكهرباء ببعض المناطق، مطمئنًا الأهالي أنه جارٍ عمل الإصلاحات اللازمة، وتم عودة الكهرباء بعدد من المناطق، وجارٍ استكمال أعمال الإصلاح، وسيتم تشغيل الكهرباء تدريجيًا مع الانتهاء من انتشال المياه من الشوارع المتضررة، مشددًا على المتابعة المستمرة لغرفة العمليات وسرعة التعامل مع أي بلاغات والتنسيق مع كل الجهات خلال فترة عدم الاستقرار للسيطرة على أي حادث طارئ.