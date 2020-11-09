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وفيات كورونا تتجاوز الـ10 آلاف في تركيا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 7:57 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 7:57 م

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 2576 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 396 ألفًا و831 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الاثنين، أشارت «الصحة التركية» إلى تسجيل 85 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و972.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2047حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 340 ألفًا و286.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 50 مليون إصابة.

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