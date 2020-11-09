دمياط: إعادة بين ضياء داود ورخا وبصل وأبوهندية

أظهر بيانات الحصر العددي لفرز اللجنة العامة بدائرة دمياط الأولى، إجراء جولة إعادة بين النائب الحالي ضياء الدين داود، ومرشح حزب مستقبل وطن أيمن رخا، والمرشح المستقل ضياء الدين علي بصل، والمرشح المستقل ياسر أبو هندية.

وحصل ضياء الدين داود على 43586 صوتا، وأيمن رخا على 22639 صوتا، وضياء بصل على 21041 صوتا، وياسر أبوهندية على 14773 صوتا.

وجاء في المراكز التالية مرشح حزب الشعب الجمهوري محمد سامى سليمان الحاصل على 14471 صوتا، والمستقل ماجد مؤمن برصيد 10062 صوتا، ومرشح الوفد عليوة السري 8900 صوت، والمستقل محمد محسن سليم 6195 صوتا، بينما حصل مرشح حزب مستقبل وطن محمد الماشطة 3397 صوتا، والنائبة الحالية غادة صقر برصيد 2180 صوتا.