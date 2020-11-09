 إثيويبا.. مئات القتلى في اشتباكات الجيش مع قوات إقليم تيجراي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إثيويبا.. مئات القتلى في اشتباكات الجيش مع قوات إقليم تيجراي

الجيش الاثيوبي - ارشيفية
الجيش الاثيوبي - ارشيفية
وكالات
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 5:46 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 5:46 م
قالت مصادر عسكرية إثيوبية، إن الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي، حيث شنت القوات الاتحادية هجوما بعد اتهام القوات المحلية بمهاجمة قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

وقال مسؤول عسكري في منطقة أمهرة المجاورة إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل نحو 500 من قوات تيجراي بينما ذكرت ثلاثة مصادر أمنية أخرى أن الجيش الإثيوبي خسر المئات خلال دفاعه عن القاعدة.

ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة الأرقام، رغم أن دبلوماسيا قال أيضا إن هناك مخاوف من مقتل المئات.

وكان زعماء إقليم تيجراي المضطرب بشمال إثيوبيا قالوا، اليوم الاثنين، إن الحكومة الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد شنت أكثر من عشر ضربات جوية ضدهم في الأيام الأخيرة.

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