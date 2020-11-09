«القاسمي» يعفي دور النشر من رسوم المشاركة في معرض الشارقة للكتاب

أعفى الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جميع دور النشر المشاركة في الدورة الحالية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب من رسوم إيجارات الأجنحة المترتبة نظير مشاركتهم في المعرض، وذلك دعمًا منه لصناعة النشر المتضررة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة كورونا.

وتبلغ قيمة الإعفاءات التي تتم للمرة الأولى مرة في تاريخ إقامة معارض الكتاب بالعالم ما يقارب الـ6 ملايين درهم.

وفي هذا السياق قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "يوجه صاحب السمو حاكم الشارقة من خلال هذه القرار رسالة إلى العالم أجمع، يؤكد فيها أن صحة المجتمعات واستقرارها يبدأ من تعافي واقعها الثقافي، وقوة العاملين فيها، وبهذا الدعم يصبح معرض الشارقة الدولي للكتاب المعرض الدولي الأول الذي يعفي دور النشر كاملة من رسوم مشاركتها".