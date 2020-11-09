وزير التعليم العالي بجنوب السودان لـ«الشروق»: 100 منحة دراسية جديدة شاملة التكاليف من مصر لطلابنا

شانقسون: اتفاق توءمة بين 5 جامعات بين البلدين.. وافتتاح فرع جامعة الإسكندرية فى جوبا إبريل المقبل

قال وزير التعليم العالى الجنوب سودانى، جبريال شانقسون إنه ناقش العديد من الملفات المهمة التى تهدف لتعزيز سُبل التعاون مع وزارة التعليم العالى فى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال زيارته الأولى إلى القاهرة التى جاءت بناءً على دعوة من نظيره المصرى الدكتور خالد عبدالغفار.

وأضاف شانقسون فى تصريحات لـ«الشروق» أنه حسب مذكرة التعاون التى تم التوقيع عليها بين الوزارتين، تم إضافة 100 منحة دراسية للطلبة الجنوب سودانيين الراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية، بعدد 50 منحة لطلبة الجامعات، وعدد 50 منحة لطلبة الدراسات العُليا، موضحا أن الـ 100 منحة شاملة جميع التكاليف تتحملها الحكومة المصرية بدءًا من العام الدراسى الحالى.

وأعرب وزير التعليم الجنوب سودانى عن سعادته بشأن ذلك القرار، موضحا أن العديد من الطلبة فى بلاده ليس لديهم القدرة على تحمل تكاليف الدراسة فى مصر، مقدما الشكر لنظيره المصرى، والرئيس عبدالفتاح السيسى على هذا التعاون مع دولة جنوب السودان.

وأشار شانقسون إلى أنه بزيادة عدد تلك المنح، يكون إجمالى عدد المنح الدراسية المصرية المُقدمة لطلبة جنوب السودان 400 منحة دراسية، مضيفا أن وزير التعليم العالى المصرى وعد بدراسة تطبيق مجانية جميع المنح خلال العام الدراسى المقبل.

وأوضح شانقسون إنه تم الاتفاق بشأن تطبيق التوأمة بين 5 جامعات مصرية (القاهرة، عين شمس، حلوان، الإسكندرية، والمنصورة) وبين 5 جامعات جنوب سودانية (جوبا، أعالى النيل، بحر الغزال، جون قرنق، ورومبيك) بهدف تعزيز العلاقات التعاونية بين تلك الجامعات، حيث يتم خلالها تبادل الخبرات بين الأساتذة الجامعيين والطلاب والدراسات البعثية المشتركة أيضا.

وقال وزير التعليم العالى الجنوب سودانى، إنه تم الاتفاق أيضا بشأن استكمال ترتيبات افتتاح فرع جامعة الإسكندرية فى بلاده والتى من المقرر افتتاحها شهر إبريل من العام المقبل، مشيرا إلى أنه قدم الدعوة لنظيره المصرى لزيارة جنوب السودان لافتتاح فرع جامعة الإسكندرية.

وأشار شانقسون إلى أن وفدا مصريا سيزور جنوب السودان مطلع نوفمبر الجارى، للقيام بزيارة ميدانية إلى موقع الجامعة بمشاركة وفد من بلاده لإعداد تقرير متكامل للتأكد من جاهزية الموقع والمبانى والمناخ المحيط بمقر الجامعة والأجهزة والأثاث، وجميع ما يلزم تشغيل الجامعة.

وأكد شانقسون إنه تم الاتفاق مع الجانب المصرى على إعفاء الطلبة الجنوب سودانيين الذين يدرسون فى الجامعات الخاصة المصرية من 90 % من الرسوم الدراسية، هذا بالإضافة إلى تأهيل الكوادر من الإدرايين بوزارة التعليم العالى الجنوب سودانية عبر دورات تدريبية وفنية سُتعقد بوزارة التعليم العالى المصرية.

وأشار الوزير الجنوب سودانى إلى أنه سيتم تشكيل لجنة سداسية مشتركة من البلدين، لمتابعة تنفيذ مضمون ما تم الاتفاق عليه خلال تلك الزيارة، وتحديد التوقيت الزمنى للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وأضاف إنه تم بحث إنشاء فروع أخرى لجامعات مصرية فى جنوب السودان كـ«الجامعة المصرية اليابانية»، كما قدمت الأخيرة وعدا بتقديم 25 منحة دراسية للطلبة الجنوب سودانيين، وتلقينا وعدًا آخر بـ 3 منح فى إحدى الجامعات بالعاصمة الإدراية الجديدة.