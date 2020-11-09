العراق يدرس إمكانية زيادة عدد المصارف العراقية بالسعودية

أبدى مصطفى غالب، محافظ البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، رغبة بلاده في إمكانية زيادة عدد المصارف العراقية في السعودية.



وأوضح غالب، خلال اجتماعه بنظيره السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إمكانية استئناف تدريب العاملين في البنك المركزي العراقي في مؤسسة النقد العربي السعودي، وافتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة في المملكة العربية السعودية، وإمكانية زيادة عدد من المصارف العراقية في السعودية لتبادل الخبرات العملية.



من جانبه، دعا الخليفي إلى تطوير العلاقة بين البلدين لا سيما في القطاع المصرفي؛ لأن العراق ساحة جيدة للتعامل المالي، وفتح مزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.



وبحث الجانبان مجالات السياسات النقدية والمصرفية بين البلدين ومستجدات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.