كندا تضخ 580 مليون دولار لتوفير الإنترنت فائق السرعة في المناطق الريفية والتجمعات الشمالية

كشف رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، النقاب عن تمويلات حكومية إضافية بقيمة 750 مليون دولار كندي (580 مليون دولار أمريكي) لتوسيع نطاق خدمة الإنترنت فائق السرعة في المناطق الريفية والتجمعات الشمالية في كندا.



وترفع المخصصات الجديدة إجمالي تمويلات مبادرة توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة في كندا لحوالي 98 في المئة من الأسر الكندية بحلول 2026 إلى 75ر1 مليار دولار كندي، بحسب الوثائق الحكومية التي تم الكشف عنها اليوم الاثنين.



ويستهدف الحزب الليبرالي الحاكم توفير خدمة الإنترنت فائق السرعة في كل أنحاء البلاد بحلول 2030.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترودو القول "الآن وأكثر من أي وقت مضى يحتاج الكنديون إلى اتصال يعتمد عليه بالإنترنت فائق السرعة، في ظل قيامنا بالعمل والتعلم والتواصل مع الأسرة والأصدقاء من المنزل... مع إعلان اليوم نواصل توفير الاتصال بالإنترنت السريع في كل جزء من بلادنا، ونساعد في نمو الأعمال وخلق وظائف جديدة وبناء كندا أفضل لكل واحد".



,يأتي إعلان المخصصات الجديدة في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء ضغوطا من أجل تعزيز البنية التحتية للإنترنت فائق السرعة في كندا، بعد أن أجبرت جائحة فيروس كورونا الناس على العمل من المنزل وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت فائق السرعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد.