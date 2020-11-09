رئيس وزراء المجر يتراجع عن سياستة ويفرض قيودا صارمة لمكافحة كورونا

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إجراءات شاملة لوقف تفشي فيروس كورونا، في تراجع عن سياسته نتيجة لزيادة عدد الإصابات بشكل يهدد بإرباك المستشفيات.

وأوضحت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أوربان قال في منشور على فيسبوك، اليوم الاثنين، إن الحكومة سوف تحظر التجمعات العامة وتمدد حظر التجوال، ليصبح من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحًا، مع إغلاق المطاعم باستثناء خدمات الوجبات السريعة وتحويل المدارس الثانوية والجامعات إلى التعلم عن بعد.

وأوضح أنه سوف يتم إغلاق صالات الرياضة والمسارح والمتاحف، كما يتعين إقامة الفعاليات الرياضية بدون جمهور، وسوف تدخل التدابير حيز التنفيذ اعتبارًا من بعد غد الأربعاء ولمدة 30 يوما على الأقل.

وسجلت المجر عددًا قياسيًا من حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات المرتبطة بالفيروس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسجلت البلاد ثالث أكبر عدد من الوفيات على أساس حصة الفرد في الاتحاد الأوروبي.

وتفيد تقديرات الحكومة بأن عدد المرضى الذين يحتاجون للرعاية المركزة سوف يزيد بشكل كبير في الشهر المقبل إلى أكثر من ضعف عدد المرضى الذين قال الأطباء إنهم مستعدون للتعامل معه، وهو ألفي مريض، مما يزيد من احتمال ارتفاع الوفيات بشكل حاد.

وقال أوربان: "إذا استمر عدد المصابين في الزيادة بهذا الشكل، فلن يتمكن أطباؤنا وممرضاتنا، بمعنى مستشفياتنا، من تحمل العبء".

وتتبع التدابير الجديدة العديد من نظراء المجر في الاتحاد الأوروبي، الذين اتخذوا إجراءات في وقت سابق لمحاولة كبح جماح الوباء.

وكان أوربان قد سعى لتجنب المزيد من الإجراءات الصارمة لمنع المزيد من الإضرار بالاقتصاد بعد إغلاق جزئي في وقت سابق من هذا العام، وساهمت الحوافز الحكومية المحدودة في واحدة من أعمق فترات الركود في الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي.