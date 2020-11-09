تحدث هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف مجلس إدارة النادي من المستجدات الأخيرة، من بينها لجنة التفتيش المالي المشكلة من وزارة الرياضة.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية: "ما يقال عن حل مجلس إدارة الزمالك غير قانوني، فلا يجوز لوزير الشباب والرياضة، إصدار أي قرارات بحل مجالس الإدارة، حتى لو كانت هناك مخالفات مالية".

وأشار زادة إلى أن سلطة الوزير في الحل كانت في قانون الرياضة السابق، لكن الآن إذا ظهرت مخالفات مالية فعلى الجهة الإدارية إحالتها للهيئة المختصة وعرضها على مجلس الإدارة للرد عليها.

وأضاف: "البعض قال إن هناك مخالفات مثل فواتير كهربا بـ مليون و200 الف جنيه لم تُدفع وهذا غير ممكن، ما حدث هو خطأ من شركة الكهرباء نفسها واعترفوا بذلك".

وقال زادة: "ما يهمنا الآن العرس الكروي الذي يحدث بين الأهلي والزمالك لأول مرة".

وتابع: "مع الاحترام لكافة الأندية، لكن الزمالك والأهلي الأكثر شعبية ويمثلان عموم الشعب المصري أو غالبيته".

وأوضح: "نحاول جاهدين خروج المباراة بأفضل صورة، تعكس أن مصر بلد جميل".

وأضاف: "ما يهمني كزملكاوي فوز فريقي، اللاعبون أنفسهم لا تجمعهم سوى علاقات طبية وكل منهم يسعى للفوز".