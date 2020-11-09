الغرف التجارية: نسعى لإنشاء صناعة معلومات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية

قال إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك قصة نجاح لشراكة متميزة للحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الخاص ممثلا فى اتحاد الغرف التجارية المصرية وشعب الاقتصاد الرقمى العامة بالاتحاد والنوعية بالمحافظات.

وأضاف العربى - خلال قمة تكنولوجيا وريادة الأعمال للسركات الناشئة تكنى ساميت 2020-، أن وزارة الاتصالات والغرف التجارية ممثله فى شعبة الاقتصاد الرقمى يعملان للتخطيط والتنفيذ العلمى والتسويق السليم؛ لوضع أسس لمجتمع واقتصاد قائم على المعرفة والقيمة المضافة، لتصبح مصر من أكثر الدول تنافسية بإيدي شبابها الواعد.

ولفت العربى إلى أن الغرف التجارية واتحادها العام يحرص على نشر التكنولوجيات المتقدمة في كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية على اختلاف أحجامها، وفي مختلف المحافظات، محدثين وناشرين لفكر وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

ونوه إلى أننا نسعى أن تكون تلك التكنولوجيات بأيدي مصرية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنشاء صناعة معلومات وطنية قادرة على المنافسة، ليس فقط داخل مصر، ولكن وهو الأهم، في الأسواق العالمية أيضاً.

وأشار إلى أن دورنا في المرحلة المقبلة، سيكون احتضان الشركات الوليدة الواعدة، وتقديم المعونة الفنية، وربطكم بمصادر التمويل الميسر، وفتح الأسواق العالمية لكم، ليصبح في يوم من الأيام لدينا شركة، بل شركات مصرية في حجم ميكروسوفت وجوجل وأوبر، وكلهم قد بدءوا مثلكم، شباب واعد يملك فكر متطور، وشركة سويفل هى مثال حي على إمكانية ذلك.

وأكد أنه سيكون هناك آليات للعمل الحثيث على أفكار ومنتجات الشركات التكنولوجية لتطوير ورقمنة منظومة التجارة المصرية، متضمنة التاجر والصانع ومؤدي الخدمة، ومد مظلة الشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية لهم، كون هذا هو العمود الفقري لمنظومة الاقتصاد الرقمي المعرفي الذي نسعي كلنا له، بتوجيهات ودعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف العربى أن الفترة المقبلة سنعمل على ربط الشركات التكنولوجية وتسويق الأفكار المطروحة لأكثر من 47 مليون شركة.

ونوه إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيقدم الخدمات المستحدثة من خلال المقر الجديد للاتحاد، وهو أول مبنى ذكى للغرف التجارية بالشرق الأوسط وافريقيا، والذى يتم تصميمه وتنفيذه فى إطار تعاون أخر مثمر مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.