 ضبط 16.6 ألف عبوة مستحضرات تجميل فاسدة في الإسكندرية - بوابة الشروق
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ضبط 16.6 ألف عبوة مستحضرات تجميل فاسدة في الإسكندرية

عصام عامر:
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 2:02 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 2:02 م

تمكنت شرطة التموين التجارة الداخلية في الإسكندرية، من ضبط 16 ألفا و685 عبوة مستحضرات تجميل، غير صالحة للاستخدام الآدمي، لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، داخل مخزن لتجارة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص".

 

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارا من مباحث التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن المخزن بحيازة كميات من المستحضرات الطبية، غير الصالحة للاستخدام؛ لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها.

 

وبمداهمة المخزن، تم ضبط المدير المسئول عنه، وبتفتيشه عثر بداخله على المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمي؛ لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، معدة تمهيدا لعرضها للبيع والتداول في الأسواق بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر جنح بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

 


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