كابول تدعو بايدن إلى إعادة تقييم محادثات السلام المتعثرة مع طالبان

دعا النائب الثاني للرئيس الأفغاني ساروار دانيش، اليوم الاثنين، الإدارة الأمريكية المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن، إلى إعادة تقييم عملية السلام الأفغانية التي لم تحرز خلال الأسابيع الماضية إلا تقدم بسيط.

وقال دانيش في كابول: "نأمل أن تتم مراجعة (ما وصلت إليه) العملية حتى الآن، وإعادة تقييمها في ظل الحكومة الجديدة بالولايات المتحدة... يجب على جميع الأطراف دعم عملية السلام بمزيد من المسؤولية، ومزيد من الدقة، وبناء على الواقع".

وكانت المحادثات التاريخية بين الحكومة الافغانية وحركة طالبان، انطلقت في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي في الدوحة. ومع ذلك، فقد واجهت الاطراف تعثرا بشأن قضايا إجرائية، وقال الجانبان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، إن هناك قضايا مهمة ما زالت لم تُحل.

ومن جانبها، تصر طالبان على أن اتفاقها مع الولايات المتحدة، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية بشكل كامل، يجب اعتباره أساسا لأي اتفاق مستقبلي.

لا أن كابول ترفض مطالب المسلحين، لأنها لم تشارك في الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة وطالبان. كما تتهم كابول طالبان بخرق تعهداتها من خلال شنها لمزيد من الهجمات في البلاد.

وقال دبلوماسي غربي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الجانبين لم يتحدثا سويا رسميا منذ نحو أسبوع.