جو بايدن: سأفعل كل ما يلزم للسيطرة على انتشار كورونا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه يجب جعل التوصل إلى لقاح فيروس كورونا المستجد أولوية ومجاناً لكل أمريكي.

وأضاف بايدن أن إدارته ستقوم بحماية الفئات السكانية الضعيفة، الذين يتعرضون للأخطار في ظل انتشار هذا الفيروس، وتعالج كذلك المشكلات الاقتصادية والصحية.

وتابع أنه تلقى، منذ قليل، أخباراً إيجابية بشأن حدوث تقدم في عملية التوصل إلى لقاح ناجح، مستطرداً أن العملية يجب أن تستند إلى العلم وأن تكون شفافة تماماً.

وأوضح أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من المتوقع أن تنظر في المراجعات والموافقات الصارمة في هذا الصدد، حيث يجب أن تكون العملية مبنية على أسسٍ علمية وشفافة بشكل كامل؛ حتى يكون لدى الشعب الأمريكي ثقة كاملة في أن أي لقاح معتمد آمن وفعال.

وشكف أنه فور التوصل إلى اللقاح فلن يكون متاحاً على نطاق واسع لعدة أشهر قادمة، داعيا المواطنين الأمريكيين إلى ارتداء الأقنعة الواقية من الفيروس، موضحاً أن ذلك يمكن أن ينقذ أشخاصاً آخرين، حيث يمكننا إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح لو ارتدى كل شخص قناعاً خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ووصف بايدن ارتداء الأقنعة بأنها طريقة جيدة لبدء توحيد البلاد، مؤكدًا أن ارتداء الأقنعة لن يكون إلى الأبد، لكنها الطريقة التي تساعد في العودة إلى الاقتصاد والأنشطة الحياتية.

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب بالسيطرة على الفيروس، قائلاً "يمكننا السيطرة على الفيروس، أعد بذلك.. ويمكننا إعادة بناء اقتصادنا بشكل أفضل مما كان عليه".