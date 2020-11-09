 السيناتور غراهام يحث ترامب على اللجوء للقضاء ورفض نتائج الانتخابات - بوابة الشروق
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السيناتور غراهام يحث ترامب على اللجوء للقضاء ورفض نتائج الانتخابات

دونالد ترامب
دونالد ترامب
رويترز
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 7:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 7:53 ص

دعم السناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام الرئيس دونالد ترامب في سعيه لإثبات أن الانتخابات الأخيرة شهدت تزويرا ممنهجا.

وحث في مقابلة مع "فوكس نيوز" ترامب على الاستمرار في رفع دعاويه القضائية وعدم الاعتراف بالنتيجة، قائلا إنه ينبغي على سلطات ولاية بنسلفانيا أن تقول للأمريكيين الحقيقة.

وأضاف أن الإعلان عن الفائز بالانتخابات ليس من صلاحيات وسائل الإعلام، "وإذا حدث ذلك فلن يكون هناك رئيس جمهوري أبدا".

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد موقفه من نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا أنها "انتخابات مسروقة"، مشيرا إلى وجود "تاريخ حافل بالمشاكل الانتخابية" في الولايات المتحدة، ومشاكل منهجية تتعلق بنظام اعتماد صحة بطاقات الاقتراع.

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