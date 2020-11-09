رفع 4 آلاف طن قمامة وإزالة 593 حالة إشغال متنوعة في الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن تنفيذ عدد من الحملات المكبرة للنظافة بنطاق مركزي الفيوم وأبشواي خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، تمكنت خلالها من رفع 4 آلاف و150 طن قمامة وأتربة ومخلفات، وإزالة 593 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1162 كشاف إنارة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات على الطرق بجميع مراكز وقرى المحافظة.

من جانبه قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم قد شنت خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر بحملات للنظافة أسفرت عن رفع 2450 طن قمامة ومخلفات بناء من مختلف أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القرى.

كما تم إزالة 343 حالة إشغالات متنوعة لباعة جائلين وعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، وصيانة وتركيب 750 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالمدينة والطريق الدائري، فضلاً عن صيانة 3 ميادين هي عبد المنعم رياض، والحواتم، وميدان الدكتور عبد الرحيم شحاتة بمنطقة دلة.

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، 7 حملات للنظافة خلال ذات المدة، تمكنت خلالها من رفع 1700 طن قمامة وأتربة ومخلفات مباني، وإزالة 250 حالة إشغالات متنوعة بمدينة أبشواي، كما تم تركيب وصيانة 412 كشاف إنارة بنطاق مدينة أبشواي وقرية أبوكساه.