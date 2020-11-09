إير كندا تعلن عن خسائر بقيمة 685 مليون دولار بسبب جائحة كورونا

سجلت شركة "إير كندا" للطيران خسارة قدرها 685 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بأرباح قدرها 636 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي، حيث انخفض عدد المسافرين بسبب جائحة "كوفيد-19" وقيود السفر المتصلة بالوباء.

وذكرت شركة الطيران، في بيان اليوم الاثنين، أن الخسارة بلغت 2.31 دولار لكل سهم مقارنة بأرباح قدرها 2.35 دولار للسهم في الربع الثالث من عام 2019.

وبلغت الإيرادات التشغيلية في الربع الثالث 757 مليون دولار، بانخفاض عن 5.53 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وأضافت شركة الطيران الكندية أن صافي خسائرها النقدية للربع الثالث بلغ 818 مليون دولار أو ما يقرب من 9 ملايين دولار في اليوم، وهو أفضل من توقعاتها بين 1.35 مليار دولار و1.6 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الركاب، الذين تم نقلهم في الربع المذكور، انخفض بنسبة 88 في المائة مقارنة بالعام الماضي، موضحة أنها تخطط لخفض قدرتها التشغيلية في الربع الرابع بنحو 75 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2019.