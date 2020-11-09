تونس: إنقاذ 28 شخصا بعد تعطل قاربهم أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

أفادت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الاثنين، بأن قوات خفر السواحل، أنقذت ليل الخميس إلى الجمعة، 28 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم 7 نساء ورضيع، بعدما تعطل قاربهم بالقرب من جزر كركنه في المياه الإقليمية التونسية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع التتونسية، فإن القارب، الذي كان يقل 25 مهاجرًا قادمين من أفريقيا جنوب الصحراء و3 تونسيين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و33 عامًا، قد انطلق من شواطئ منطقة سيدي منصور بولاية صفاقس التونسية، بنية الهجرة إلى سواحل جنوب أوروبا.

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية أعلنت أن 8581 شخصًا، من بينهم 2104 أجنبيًا، تم إنقاذهم وهم يحاولون العبور إلى أوروبا بحرًا بطرق غير شرعية انطلاقًا من تونس، منذ بداية العام 2020 إلى منتصف شهر سبتمبر الماضي.