بايدن يعلن تشكيل مجموعة مهام خاصة للتعامل مع كورونا ويحذر من الشتاء المظلم

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، تشكيل مجموعة مهام تضم خبراء في مجال الطب، للتخطيط لطريقة تعامله مع جائحة فيروس كورونا ، محذرا في الوقت ذاته من "شتاء مظلم" أمامنا .

وفي أول خطاب سياسي له حول الفيروس الفتاك بعد انتخابه رئيساً، ناشد بايدن الشعب ارتداء أقنعة الوجه (الكمامة).

وقال بايدن ، ومن خلفه شعار الرئيس المنتخب، : "لن ادخر جهدا للقضاء على هذه الجائحة فور تأدية القسم في 20 يناير المقبل".

وأضاف بايدن :"أناشدكم ، ارتدوا قناع الوجه. افعل ذلك بنفسك، افعل ذلك من أجل جارك. قناع الوجه ليس بيانا سياسيا ولكنه طريقة جيدة للبدء فى توحيد البلاد ... الهدف هو العودة إلى الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن، والأقنعة حاسمة في القيام بذلك".

وقال بايدن إنه حتى مع وجود أنباء عن إحراز تقدم نحو انتاج اللقاح، فإن البلاد "لا تزال تواجه شتاءً مظلما جدا".

وأشار إلى ارتفاع معدلات دخول المستشفيات والوفيات والعدوى - حيث تم تسجيل أكثر من 120 ألف حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس المميت في غضون عدة أيام الأسبوع الماضي.

وفي حديثه بعد أن أعلنت شركة فايزر الأمريكية العملاقة للأدوية وشركة بيونتيك الألمانية أن لقاحهما التجريبي فعال بنسبة 90 في المائة في الوقاية من كوفيد-19، أشار بايدن إلى أن اللقاح لن يكون متاحًا على نطاق واسع لمدة أشهر.

وتعهد بايدن بطرح جرعات اللقاح " مجانا " في أسرع وقت ممكن ، بيد أنه أكد أنه " سيتبع العلم " .

وقال بايدن إن المجلس الاستشاري الانتقالي الخاص بمرض كوفيد-19)، بالمساعدة في تحديد الاستعدادات لتعامل إدارة بايدن الاتحادية مع :" سوف يساعد في تشكيل النهج الخاص بي للتعامل مع زيادة أعداد الإصابات التي يتم الابلاغ عنها؛ وضمان أن اللقاحات آمنة وفعالة ويتم توزيعها بكفاءة وإنصاف ومجانا؛ وحماية المواطنين المعرضين للخطر".

ومن المقرر أن يضم المجلس علماء وخبراء من قطاع الصحة العامة، وأن يقوده الأطباء ديفيد كيسلر، مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق، وفيفيك مورثي الجراح العام السابق، ومارسيلا نونيز سميث أستاذ الصحة العامة في جامعة ييل.