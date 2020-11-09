مجهولون يطلقون النار على برج مراقبة للجيش العراقي جنوب غربي بغداد

أفاد شهود عيان ومصادر أمنية مساء اليوم الأحد، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على أحد ابراج المراقبة لقوات الجيش العراقي في أحدى قرى منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، "مسلحون مجهولون أطلقوا النار على أحد ابراج المراقبة التابعة للجيش العراقي في إحدى قرى منطقة الرضوانية وجرى تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين وقوات الجيش العراقي وأنباء عن وقوع أصابات".

يشار إلى أن موقع الجيش وقوات الأمن ومدنيين يتعرضون لهجمات من جانب خلال تنظيم داعش رغم إعلان الحكومة العراقية في نهاية عام 2017 القضاء عسكريا على التنظيم .