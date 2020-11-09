عائلة بايدن تعتزم اصطحاب كلبين أليفين إلى البيت الأبيض

بعد أربع سنوات خلا خلالها البيت الأبيض من الحيوانات الأليفة، تعتزم عائلة الرئيس المنتخب جو بايدن اصطحاب كلبين، تشامب وميجور وهما كلبي رعي ألمانيين، معها إلى مقر إقامة الرئيس الأمريكي بعد التنصيب في يناير المقبل.

وذكر موقع بازفيد أن ميجور قد يكون أول كلب من ملجأ حيوانات ينتقل إلى البيت الأبيض.

وكانت حياة ميجور صعبة في بدايتها.فقد كان لا بد من علاجه هو وإخوته الخمسة من التسمم. ثم تم تسليمه إلى ملجأ للحيوانات في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، مسقط رأس بايدن- وأخذه نائب الرئيس السابق وزوجته جيل في عام 2018.

وحصل بايدن على تشامب بعد انتخاب باراك أوباما - وانتخاب بايدن نائبا للرئيس - في عام 2008. من ناحية أخرى، لم يجلب الرئيس ترامب أي حيوانات أليفة إلى البيت الأبيض.

ومن المعروف أن جو بايدن وزوجته جيل من عشاق الكلاب. وغالبا ما تجري مشاهدة تشامب وميجور على حسابهما عبر انستجرام.

وقبل أيام قليلة من الانتخابات، نشر بايدن إعلانا لحملته على إنستجرام مع مقطع فيديو لكلب يقول "لنعيد الكلاب إلى البيت الأبيض".

وشهد البيت الأبيض جميع أنواع الحيوانات الأليفة على مر السنين.

وعاشت عائلة كينيدي مع حوالي ستة كلاب. وكان كلب الرئيس ليندون جونسون، يوكي، أول كلب يتم إنقاذه في البيت الأبيض، رغم أنه لم يأت من ملجأ، حيث التقطته لوسي ابنة جونسون من محطة للوقود في تكساس.