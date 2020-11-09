أعلنت غزلان، زوجة بدر بانون، لاعب الرجاء البيضاوي المغربي والمنتظر انضمامه للأهلي خلال الأيام المقبلة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك الإعلان من زوجة اللاعب، قبل ساعات من استعداده للسفر من الدار البيضاء إلى القاهرة، من أجل الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية.

ونقلت التقارير الصحفية المغربية ما كتبته غزلان عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، حيث قالت :"شكرا لكل الناس، الذين سألوا عن حالتي الصحية، مع الأسف جاءت نتيجة الفحوصات إيجابية بالنسبة لي أنا وأخي الصغير.. هذا الفيروس لعين، أدعو الله معانا، الله يجازيكم خيرًا".

يُذكر أن الأهلي كان قد أتم تعاقده مع بدر بنون الذي أعلن ذلك رسميًا عبر تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت تو، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي من جانب الأهلي خلال الأيام المقبلة.