ملك المغرب يطلق عملية تلقيح مكثفة ضد كورونا

وجه ملك المغرب محمد السادس، اليوم الاثنين، بإطلاق عملية تلقيح مكثفة ضد فيروس "كوفيد 19" خلال الأسابيع القادمة.

وقال بيان للديوان الملكي المغربي، اليوم، إن الملك محمد السادس ترأس، في القصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

وأضاف البيان أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تتبع الملك محمد السادس لتطور الجائحة، والتدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشارها وحماية حياة وصحة المواطنين.

وأوضح أنه بناء على الرأي الصادر عن اللجنة الوطنية العلمية المسؤلة، فإن حملة التلقيح ستضع حد للمرحلة الحادة من الوباء.

ومن المنتظر أن تغطي حملة التلقيح المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين، وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي المواطنين.