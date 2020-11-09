 تراجع أرباح تشغيل بيركشاير هاثاواي خلال الربع الثالث - بوابة الشروق
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تراجع أرباح تشغيل بيركشاير هاثاواي خلال الربع الثالث

أوهاما (أمريكا) - د ب أ:
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 9:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 9:27 ص

أعلنت مجموعة بيركشاير هاثاواي للاستثمار، المملوكة للملياردير الأمريكي وارين بافيت، تراجع أرباح التشغيل خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 5.48 مليار دولار مقابل 8.07 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، زادت الأرباح الصافية القابلة للتوزيع على المساهمين إلى 30.14 مليار دولار بما يعادل 18.994 دولار للسهم الواحد من الفئة أيه، مقابل 16.52 مليار دولار بما يعادل 10.119 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع إجمالي إيرادات بيركشاير هاثاواي خلال الربع الثالث إلى 63.02 مليار دولار مقابل 64.97 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى استخدام 9 مليارات دولار لإعادة شراء أسهمها خلال الربع الثالث.


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