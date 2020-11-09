الحكومة الدنماركية تتخلى عن قانون طاري لإعدام حيوانات المنك

تخلت الحكومة الدنماركية عن قانون طارئ كانت بحاجة إليه لإعدام كل حيوانات المنك في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "ريتزاو" الحكومية.



ورفض مسؤول حكومي تأكيد تقرير ريتزاو عندما اتصلت به وكالة بلومبرج للأنباء.



وأفادت بلومبرج بأن الحكومة تجري حاليا محادثات مع نواب معارضين لمناقشة اقتراح للتخلص من 17 مليون من حيوانات المنك في البلاد، بعد اكتشاف سلالة متحور نادرة من فيروس كوفيد في هذه الحيوانات.



وأمرت الحكومة الأسبوع الماضي بإعدام كل حيوانات المزارع من المنك بعد اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا انتقلت من المنك إلى الإنسان.



وكانت الحكومة الدنماركية، أعلنت أيضا عن إغلاق منطقة نورث جوتلاند –التي تضم أغلب مزارع المنك في الدنمارك وعددها أكثر من 1100 مزرعة- حتى أوائل ديسمبر، ويتأثر بهذا الإجراء نحو 280 ألف شخص.



وجرى إعدام نحو 6ر1 مليون من حيوان المنك، وقال رئيس الشرطة الوطنية ثوركيلد فوجد إن أفرادا من قوات الدفاع والإدارة البيطرية والغذائية الدنماركية والمزارع الخاصة شاركوا في عملية الإعدام.



وأصيب 214 شخصا على الأقل بسلالة مختلفة من فيروس كورونا، ظهرت في حيوانات المنك في يونيو الماضي.



وقال المعهد إن 5 مجموعات لأشكال مختلفة للفيروس مرتبطة بحيوانات المنك، تم العثور عليها في الدنمارك، حيث ترتبط بالأساس بما تسمى بـ"المجموعة الخامسة " التي تبين أنها تضعف القدرة على تشكيل أجسام مضادة وربما تجعل اللقاحات غير فعالة في المستقبل.



وتم تشخيص 12 شخصا بالإصابة بسلالة من المجموعة الخامسة، على الرغم من أنه لم تظهر عليهم أعراض أكثر حدة عن تلك التي ظهرت على الآخرين.