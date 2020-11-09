السفيرة الأمريكية لدى لبنان: باسيل لديه نقص في فهم السياسة الأمريكية

قالت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا في تصريح لها، اليوم الاثنين، إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل "لديه نقص في فهم السياسة الأميريكية".



وقالت شيا، تعليقاً على المؤتمر الصحافي لباسيل أمس تعليقاً على العقوبات الأميركية بحقه، "قد يظن السيد باسيل أن تسريب معلومات انتقائية خارج سياقها حول نقاشنا المتبادل يخدم قضيته. هذه ليست الطريقة التي أعمل بها عادة، لكنني سأكشف شيئا واحدا. هو نفسه، أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة".



وأضافت "لن ندحض كل نقطة غير دقيقة وردت في الخطاب الذي ألقاه السيد باسيل بالأمس. لقد كان هناك الكثير منها حيث برز سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها".



وتابعت "في الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي".



وأشارت إلى أن هذه العقوبات هي عقوبات على فرد، وليس على حزب، فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو "تدمير" التيار الوطني الحر.



وعن الأدلة التي كانت في الملفات التي أدت إلى فرض العقوبات على باسيل، قالت شيا " كل ما يمكنني قوله هو أننا نسعى لجعل القدر الأكبر من المعلومات متاحاً عند الإعلان عن التسميات، ولكن، كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر".



وأضافت "لقد أشار السيد باسيل إلى رغبته في الطعن بالتسمية في محكمة قانونية في الولايات المتحدة. إنه مرحب به للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة".



وتابعت شيا " في خطابه، اشتكى السيد باسيل من أنني لم أحذره مسبقا من أنه سيعاقب على أساس الفساد، وكأنه من مسؤوليتي الكشف عن ذلك قبل التسمية. ليست الامور كذلك. هناك عدة سلطات تحت قانون العقوبات الأميركي".



وأعلنت أن " حقيقة كون تسمية السيد باسيل قد جاءت في هذا الوقت بموجب قانون ماجنيتسكي العالمي لا يعني أنه هو أو أي شخص آخر لن يكون ممكنا تسميته بموجب عقوبات أخرى، في وقت لاحق".



وأوضحت أن تسمية باسيل " لا علاقة لها بالانتخابات الأميركية. فببساطة، وصلت عملية التسمية إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ"، مضيفةً " بناء على تعليمات من واشنطن، وعلى سبيل المجاملة، قمت بمتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى حيث تمت مناقشة هذا الموضوع".



وأشارت إلى أن بلادها " اتخذت هذا الإجراء تضامنا مع الشعب اللبناني الذي، لأكثر من عام، طالب قادته السياسيين بإنهاء (أسلوب) "العمل كالمعتاد" من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للاصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد المستشري من جذوره".



وكان باسيل أعلن في مؤتمر صحفي أمس الأحد أنه تبلغ من رئيس الجمهورية ميشال عون أن مسؤولاً أمريكيا كبيراً اتصل به وطلب منه فك علاقة "التيار الوطني الحر" بحزب الله فورا".



وأضاف "وفي اليوم التالي تبلغت مباشرة بضرورة تلبية 4 مطالب فوراً بينها فك الارتباط بحزب الله وإلا ستفرض علي عقوبات أمريكية بعد 4 أيام".



وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الجمعة الماضي أنّ الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على صهر رئيس الجمهورية باسيل، الذي تبوّأ مناصب عديدة في الحكومات اللبنانية السابقة، بما فيها وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين، وذلك بموجب قانون ماجنيتسكي، واتهمته بالفساد وبسبب علاقته بحزب الله.