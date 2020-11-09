مجلس الوزراء البحريني يوافق على مذكرة تفاهم مع إسرائيل بشأن الخدمات الجوية

وافق مجلس الوزراء البحريني اليوم الاثنين على مذكرة تفاهم مع إسرائيل بشأن الخدمات الجوية.



وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن مجلس الوزراء "وافق على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل بشأن الخدمات الجوية، وفوض الوزير المعني بالتوقيع عليها، فيما أحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين البلدين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات".



وكانت البحرين وإسرائيل وقعتا إعلان سلام في حفل أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 سبتمبر.



وفي أكتوبر الماضي زار وفد إسرائيلي أمريكي البحرين على متن أول رحلة طيران تجاري مباشرة من إسرائيل للبحرين.