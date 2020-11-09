 تقرير: بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي يخطط لشطب 650 وظيفة - بوابة الشروق
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تقرير: بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي يخطط لشطب 650 وظيفة

باريس - د ب أ:
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 10:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 10:28 ص

ذكرت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، أن بنك سوسيتيه جنرال سيعلن عن شطب 650 وظيفة، اليوم الاثنين، بشكل رئيسي في عملياته المصرفية الاستثمارية، دون ذكر مصدر هذه المعلومات.

 

تأتي خسارة الوظائف بعد أن أعلن البنك عن تحقيق أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثالث بعد أسوأ أداء له منذ عقد في الأشهر الثلاثة السابقة. وفي أغسطس، قالت الشركة إنها تهدف إلى خفض 450 مليون يورو (534 مليون دولار) من التكاليف داخل قسم أسواق رأس المال بحلول عام 2023.

 

وقالت "ليزيكو" دون ذكر مصادرها إن معظم التخفيضات ستتم في مكتب الخدمات المعاونة بمنطقة باريس، لكن الخطة قد تستهدف حوالي 100 تاجر. وستكون عمليات السوق هي الأشد تضررا، كما سيتم استهداف قسم خدمات الأوراق المالية.

 

ورفض بنك سوسيتيه جنرال التعليق على التقرير.

 

وأضافت "ليزيكو" أن إدارة البنك أبلغت مندوبي الموظفين أنه لن يكون هناك مغادرة قسرية لأن الخطة ستركز على التسريح الطوعي وإعادة الانتشار في مناصب جديدة.

 


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