بولي مدافع وولفرهامبتون يختار اللعب لمنتخب كوت ديفوار

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، عن انضمام مدافعه ويلي بولي لصفوف منتخب كوت ديفوار للمشاركة معهم للمرة الأولى خلال الاسبوع الجاري.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين، أن بولي سبق له وأن تلقى استدعاء من كوت ديفوار في أكتوبر الماضي، لكنه أجبر على الانتظار حتى يحصل على موافقة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن طلبه والذي تم قبوله الآن.

وأضاف أن المدافع تم منحه فرصة المشاركة مع المنتخب المعروف باسم "الأفيال" في تصفيات كأس أمم أفريقيا أمام مدغشقر، في مباراتي الذهاب والإياب خلال الشهر الجاري.

وسبق لبولي أن مثل المنتخب الفرنسي لأقل من 19 عاما، لكنه الآن اختار اللعب لمنتخب كوت ديفوار على مستوى الكبار.

وانضم بولي لكتيبة من زملائه المتواجدين في الدوري الإنجليزي مثل ولفريد زاها وسيرجي أوريير وإيريك بايلي ونيكولاس بيبي وسيبستيان هالر.