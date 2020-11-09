 بولي مدافع وولفرهامبتون يختار اللعب لمنتخب كوت ديفوار - بوابة الشروق
الإثنين 9 نوفمبر 2020 3:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

بولي مدافع وولفرهامبتون يختار اللعب لمنتخب كوت ديفوار

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 3:26 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 3:26 م

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، عن انضمام مدافعه ويلي بولي لصفوف منتخب كوت ديفوار للمشاركة معهم للمرة الأولى خلال الاسبوع الجاري.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين، أن بولي سبق له وأن تلقى استدعاء من كوت ديفوار في أكتوبر الماضي، لكنه أجبر على الانتظار حتى يحصل على موافقة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن طلبه والذي تم قبوله الآن.

وأضاف أن المدافع تم منحه فرصة المشاركة مع المنتخب المعروف باسم "الأفيال" في تصفيات كأس أمم أفريقيا أمام مدغشقر، في مباراتي الذهاب والإياب خلال الشهر الجاري.

وسبق لبولي أن مثل المنتخب الفرنسي لأقل من 19 عاما، لكنه الآن اختار اللعب لمنتخب كوت ديفوار على مستوى الكبار.

وانضم بولي لكتيبة من زملائه المتواجدين في الدوري الإنجليزي مثل ولفريد زاها وسيرجي أوريير وإيريك بايلي ونيكولاس بيبي وسيبستيان هالر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك