بكين: القوانين الأمريكية ستحدد الفائز بالانتخابات الرئاسية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، اليوم الاثنين، أن بلاده تعرف جيدا أن نتيجة الانتخابات الأمريكية ستحدد وفق قوانين الولايات المتحدة.



وقال وين بين: "لاحظنا أن السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، ونحن نتفهم أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستحدد وفقا للقوانين والإجراءات الأمريكية"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأضاف: "نعتقد دائما أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز الاتصالات والحوار، وإدارة الخلافات، على أساس الاحترام المتبادل، وتوسيع التعاون على أساس المنفعة المتبادلة، وتعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية".