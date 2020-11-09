 بكين: القوانين الأمريكية ستحدد الفائز بالانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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بكين: القوانين الأمريكية ستحدد الفائز بالانتخابات الرئاسية

وكالات
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 11:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 11:40 ص
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، اليوم الاثنين، أن بلاده تعرف جيدا أن نتيجة الانتخابات الأمريكية ستحدد وفق قوانين الولايات المتحدة.

وقال وين بين: "لاحظنا أن السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، ونحن نتفهم أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستحدد وفقا للقوانين والإجراءات الأمريكية"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "نعتقد دائما أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز الاتصالات والحوار، وإدارة الخلافات، على أساس الاحترام المتبادل، وتوسيع التعاون على أساس المنفعة المتبادلة، وتعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية".

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