مسلحون يقطعون رؤوس 50 شخصا في شمال موزمبيق

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قالت الشرطة في موزمبيق، اليوم الاثنين، إن مسلحين يشتبه في أنهم متشددون إسلاميون قطعوا رؤوس أكثر من 50 شخصا في إقليم كابو ديلجادو المضطرب بشمال البلاد في الأيام الثلاثة الماضية.

وذكر برناردينو رافائيل القائد العام لشرطة موزمبيق خلال إفادة إعلامية، أن المتمردين هاجموا عدة قرى في منطقتي ميودومبي وماكوميا وقتلوا مدنيين واختطفوا نساء وأطفالا وأحرقوا منازل.

وتابع رافائيل: "حرقوا منازل، ثم طاردوا السكان الذين فروا إلى الغابة وبدأوا بأعمالهم المروعة".

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن المسلحين اقتادوا السكان إلى ملعب كرة القدم المحلي في قرية مواتيد حيث أعدموهم.

وتقاتل قوات الأمن في إقليم كابو ديلجادو الغني بالغاز متشددين إسلاميين منذ عام 2017 في تمرد أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص، وبايعت الجماعة المحلية المتشددة تنظيم داعش العام الماضي.

يذكر أن كابو ديلجادو يقام به مشروع غاز طبيعي مسال بمليارات الدولارات تنفذه شركة توتال الفرنسية متعددة الجنسيات.

وشكك محللون في مدى جدية صلة المسلحين بتنظيم داعش، قائلين إن جذور الاضطرابات قد ترجع إلى الفقر وعدم المساواة أكثر من الدين.