 الخطوط الجوية النرويجية: رفض الحكومة تقديم الدعم المالي بمثابة صفعة على الوجه - بوابة الشروق
الإثنين 9 نوفمبر 2020 1:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الخطوط الجوية النرويجية: رفض الحكومة تقديم الدعم المالي بمثابة صفعة على الوجه

الخطوط الجوية النرويجية
الخطوط الجوية النرويجية
(د ب ا)
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 1:31 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 1:31 م
قال جاكوب شرام الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية النرويجية إن قرار الحكومة بعدم الموافقة على تقديم دعم مالي إضافي للشركة المتعثرة، التي تعاني في ظل أزمة فيروس كورونا يعد " بمثابة صفعة على الوجه".

وأضاف شرام في مؤتمر صحفي أن قرار الحكومة " مخيب للآمال وبمثابة صفعة على الوجه".

وأوضح أنه من ناحية أخرى، يحصل المنافسون على " تمويل بقيمة المليارات من حكوماتهم".

وأشار إلى أن مستقبل الشركة " غامض للغاية"، مضيفا أن الشركة تدرس خيارات متعددة.

وقال " لا نستطيع استبعاد أي خيار الآن. عندما يتعلق الأمر بالإفلاس والتسريح".

وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 14% خلال جلسة التداول الصباحية، في حين ارتفع مؤشر بورصة أوسلو بنحو 1%، على خلفية أنباء فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزيرة التجارة ايزلين نيبو، إن محور اهتمام الحكومة هو ضمان  حصول سوق الطيران النرويجي" على عروض ملائمة ومنافسة صحية".

وأضافت" الخطوط الجوية النرويجة طلبت مساعدة مالية تقدر بالمليارات، والحكومة توصلت إلى أنه في مثل هذا الوضع تقديم مساعدة مالية لن يكون استخداما جيدا للمال العام".

وكانت الشركة قد حصلت في مايو الماضي على 6 مليار كرون ( 576 مليار دولار) من برنامج ضمانات قروض تم تخصيصه  لشركات الطيران. ويذكر أن هذا البرنامج كان يهدف لمواجهة الانخفاض الكبير في أعداد الركاب في ظل القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك