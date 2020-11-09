الخطوط الجوية النرويجية: رفض الحكومة تقديم الدعم المالي بمثابة صفعة على الوجه

قال جاكوب شرام الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية النرويجية إن قرار الحكومة بعدم الموافقة على تقديم دعم مالي إضافي للشركة المتعثرة، التي تعاني في ظل أزمة فيروس كورونا يعد " بمثابة صفعة على الوجه".



وأضاف شرام في مؤتمر صحفي أن قرار الحكومة " مخيب للآمال وبمثابة صفعة على الوجه".



وأوضح أنه من ناحية أخرى، يحصل المنافسون على " تمويل بقيمة المليارات من حكوماتهم".



وأشار إلى أن مستقبل الشركة " غامض للغاية"، مضيفا أن الشركة تدرس خيارات متعددة.



وقال " لا نستطيع استبعاد أي خيار الآن. عندما يتعلق الأمر بالإفلاس والتسريح".



وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 14% خلال جلسة التداول الصباحية، في حين ارتفع مؤشر بورصة أوسلو بنحو 1%، على خلفية أنباء فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت وزيرة التجارة ايزلين نيبو، إن محور اهتمام الحكومة هو ضمان حصول سوق الطيران النرويجي" على عروض ملائمة ومنافسة صحية".



وأضافت" الخطوط الجوية النرويجة طلبت مساعدة مالية تقدر بالمليارات، والحكومة توصلت إلى أنه في مثل هذا الوضع تقديم مساعدة مالية لن يكون استخداما جيدا للمال العام".



وكانت الشركة قد حصلت في مايو الماضي على 6 مليار كرون ( 576 مليار دولار) من برنامج ضمانات قروض تم تخصيصه لشركات الطيران. ويذكر أن هذا البرنامج كان يهدف لمواجهة الانخفاض الكبير في أعداد الركاب في ظل القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.