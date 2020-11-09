الجيش الروسي يحصل على دفعة إضافية من دبابات «تي-90إم» الحديثة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تزود القوات المسلحة الروسية بدفعة إضافية من دبابات "تي-90إم".

وأفاد بيان للدفاع الروسية بأنه من المقرر أن يتم هذا العام تسليم أكثر من 300 وحدة من المركبات المدرعة إلى وحدات القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مشيرا إلى أن القوات البرية ستحصل أيضا على عربات قتال مشاة من طراز "بي إم-3" وناقلات جند مدرعة "بي تي إر-82أ" و"بي تي إر-82أ إم".

يُذكر أن دبابات "تي-90إم ــ بروريف-3" تعد أحدث تعديل لدبابة القتال الرئيسية "تي-90"، حيث تم تركيب برج جديد على الدبابة مزود بنظام تحكم في إطلاق النار.. وتمتلك هذه الدبابة مدفعا من عيار 125 ملم 2أ82-1إم، وتعتبر الدبابة "تي-90" الدبابة الرئيسية في الجيش الروسي، ويتم إنتاجها في مصنع "أورال فاجون زافود"، كما تعد تحديثا للدبابة "تي-72بي".