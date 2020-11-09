 مصرع شاب سقط أسفل عجلات قطار طنطا في المحلة - بوابة الشروق
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مصرع شاب سقط أسفل عجلات قطار طنطا في المحلة

علاء شبل:
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 8:06 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 8:06 م

لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من قطار "طنطا - المنصورة"، بمزلقان محطة بنزايون بالمحلة.

تلقى هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بورد بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شاب يدعى (أحمد.ف - 24 عاما)، مقيم بمحلة منوف، إثر سقوطه من القطار.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء استقلال الشاب المتوفي القطار، وقبل مزلقان محطة بنزايون بالمحلة، وأثناء وقوفه على باب إحدى العربات اختل توازنه، وسقط أسفل عجلات القطار، مما أدى لإصابته ووفاته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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