متحف بروكلين يقيم معرضا إلكترونيا عن أزياء ظهرت في مسلسل التاج

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لا حاجة لرحلات الطيران الطويلة ولا لرسوم دخول ولا كمامات ولا أي مخاطر: نحن بصدد أحد معارض مدينة نيويورك الأمريكية التي تستغرق زيارتها مجرد ثوان.

في معرض إلكتروني جديد في عصر جائحة كورونا، يعرض متحف بروكلين بنيويورك الأزياء التي ظهرت في المسلسل الشهير "التاج" ليس في حجراته الحقيقية إنما عبر الإنترنت.

وفي الموقع الإلكتروني " thequeenandthecrown.com " يسير الزوار عبر أبواب المتحف لرؤية أزياء تلك الفترة التي ظهرت في المسلسل الشهير الذي أذيع عبر منصة نتفليكس. كما أن المعرض يسلط الأضواء أيضا على قطع من المسلسل القصير "مناورة الملكة" بشأن أحد نوابغ الشطرنج.

وأقيم المعرض بالتعاون مع منصة البث التدفقي نتفليكس، والدخول لمشاهدته عبر الإنترنت مجاني حتى 13 ديسمبر.

ويتم افتتاحه أسبوعين قبل دخول مسلسل "التاج" موسمه الرابع المنتظر بشدة مع وصول رئيسة الوزراء آنذاك مارجريت ثاتشر والأميرة ديانا.

اُفتتح متحف بروكلين في عام 1887 وهو ثاني أكبر صالة عرض بنيويورك ويضم مجموعات علمية وإثنولوجية وكذلك قطع فنية من القرن التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين.

ويأتي المعرض فيما اضطر المتحف على عرض الكثير من مقتنياته في مزاد لجمع أموال مطلوبة عقب خسائر كبيرة في العائدات جراء أنخفاض عدد الزوار خلال جائحة فيروس كورونا.