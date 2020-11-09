أحمد موسى: أحمد الألفي وبدوي عبداللطيف قد يحسمان دائرة ميت غمر من الجولة الأولى

أحمد موسى: مرتضى منصور قد لا يكون في الإعادة أيضا.. ويجب أن يأخذ الأمور بروح رياضية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مرتضى منصور، مرشح مجلس النواب عن دائرة مركز ميت غمر، ليس ضمن المراكز الأربعة الأولى، وذلك وفقًا للمؤشرات.

وأضاف موسى، أثناء تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن «الانتخابات يا أول يا تاني، مش رايح ألعب كونفدرالية، إنما تالت ورابع ده خلاص»، ذاكرًا أنه ما زال مبكرًا على حصر عدد الأصوات في دائرة ميت غمر على وجه الخصوص.

وأكد أنه لا بد من تقبل الأمور بروح رياضية، مضيفًا: «مش لازم كل مرة تدخل الانتخابات أفوز».

وأشار إلى أن أحمد الألفي وبدوي عبداللطيف متقدمين بفارق كبير، مضيفًا أنهما قد يحسمان الأمر من الجولة الأولى، بدون إعادة.

وذكر أن مرتضى منصور قد لا يكون في الإعادة أيضًا، متابعًا: «يجب أن يأخذ الأمر بروح رياضية».