 الكاظمي: الفرص الأستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية للعمل في العراق - بوابة الشروق
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الكاظمي: الفرص الأستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية للعمل في العراق

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 3:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 3:18 ص

 أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، أن الفرص الأستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية للعمل في العراق.

وقال الكاظمي خلال استقباله وفد المجلس التنسيقي العراقي، السعودي إن الحكومة العراقية تسعى إلى" تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق وتفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق النفطية" .

ودعا إلى" أهمية عقد الأجتماعات التي تفضي الى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وتعزز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين".

وكان وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل قد أكد اليوم الأحد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية في جميع المجالات لاسيما الصناعة والزراعة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، لافتا إلى أنه لمس من الجانب السعودي رغبة حقيقة للتعاون وتقديم الدعم اللازم.

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