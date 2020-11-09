قائد الشرطة السلوفاكية السابق رهن الاحتجاز لصلته بقضية مقتل الصحفي كوتشياك

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أصدرت محكمة خاصة يوم الأحد أمرا باحتجاز قائد رئيس الشرطة السلوفاكية السابق تيبور جاسبار على خلفية مقتل الصحفي الاستقصائي يان كوتشياك وخطيبته في 2018.

كما تم وضع الرؤساء السابقين لعدة أقسام شرطة أخرى بالحبس الاحتياطي بسبب مخاوف من محاولة ترهيب الشهود.

ولم يقدم الإدعاء العام أو المحكمة أي تفاصيل أخرى عن الادعاءات ضد ضباط الشرطة السابقين. لكن التقارير الإعلامية التي أعقبت مقتل كوتشياك اتهمت الرجال مرارا وتكرارا بالمسؤولية عن السماح للفساد بالانتشار داخل قوات الشرطة.

وتشمل المزاعم أن الشرطة أبلغت رجال أعمال نافذين بشأن تحقيقات فساد حولهم.

ويقال إن رجل الأعمال المليونير ماريان كوشنر، المتهم بإصدار أوامر بقتل كوتشياك، قد جعل الشرطة تتابع الصحفيين الذين يحققون بشأنه بعلم رؤسائهم.

وتم تبرئة كوشنر من جريمة قتل كوتشياك في أيلول/سبتمبر لعدم كفاية الأدلة، لكن الإدعاء استأنف الحكم.

ويعتقد أيضا أنه قام بشكل منهجي برشوة وابتزاز القضاة والإدعاء العام من أجل تبرئته في العديد من قضايا الاحتيال المرفوعة ضده.

وألقي القبض على 13 قاضيا في أذار/مارس الماضي، من بينهم وزيرة الدولة السابقة لشؤون العدل مونيكا يانكوفسكا. والتي يقال إنها تلاعبت بإجراءات المحكمة نيابة عن كوشنر.