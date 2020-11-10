 توصيات بصيانة الآثار ورد محاولات طمس الهوية فى ختام مؤتمر الآثاريين العرب - بوابة الشروق
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توصيات بصيانة الآثار ورد محاولات طمس الهوية فى ختام مؤتمر الآثاريين العرب

اثار عربية - ارشيفية
اثار عربية - ارشيفية
هدى الساعاتى:
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 11:44 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 11:44 م
اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى 23 للاتحاد العام للآثاريين العرب، مساء اليوم، بجلسة التوصيات برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى، رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد بأن توصيات المؤتمر تضمنت دعم وتفعيل المراكز الإقليمية بالاتحاد وتعاونها مع دوائر الآثار بالوطن العربى لإيجاد رؤية عربية موحدة لحماية التراث وهذه المراكز تشمل المركز الإقليمى للعمارة وفقه العمران الإنسانى، الفنون والحرف والصناعات الإسلامية، وعلوم النميات والمسكوكات الإسلامية، والمخطوطات والكتابات والنقوش الإسلامية، والقدس والأراضى المحتلة، والآثار والفنون والحضارات القديمة، والنقوش والكتابات واللغات القديمة، والآثار البحرية، وتوثيق التعديات على التراث الإنسانى، وعصور ما قبل التاريخ، والترميم وصيانة المبانى والمواقع الأثرية، والمتاحف والحفائر.

ونوه ريحان إلى أن المؤتمر أكد عروبة القدس وكافة الأراضى الفلسطينية ومكانة القدس كعاصمة لدولة فلسطين وشجب كل مشروعات طمس الهوية الإسلامية عليها وزيادة تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالآثار والتراث وهى منظمة اليونسكو "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" والإيسيسكو "منظمة العالم اﻹسلامي للتربية والعلوم والثقافة"، والإليكسو "المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"، وتدشين قناة خاصة للآثاريين العرب "يوتيوب" لعرض أخبار وإنجازات الاتحاد، وعرض أنشطته العلمية المستمرة ومخاطبة دوائر الآثار بالوطن العربى بدعم الاتحاد بمبلغ سنوى تساعده فى مهامه الكبرى لحماية وصيانة الآثار والتراث بكافة البلدان العربية وإلقاء الضوء على مكنوناتها العلمية وإبرازها فى أفضل صورة والرد بالعلم على كل محاولات طمس الهوية.

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