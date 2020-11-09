الأسهم الآسيوية ترحب بفوز بايدن وتغلق على ارتفاعات

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رحبت مؤشرات الأسواق في منطقة آسيا المحيط الهادئ، اليوم الاثنين، بفوز جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأغلقت على ارتفاعات جماعية.

وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بـ12ر2% ليغلق عند 84ر24839، مسجلا أعلى مستوى له في 29 عاما. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 41ر1% إلى 9ر1681.

وأغلقت بورصة تايوان على ارتفاع بنسبة 19ر1% ، عند 47ر13127 نقطة.

وقفز مؤشر إس أند بي/إيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بنسبة 75ر1% إلى 8ر6298 في اليوم، كما قفز مؤشر أوول أورديناريز الأوسع نطاقا بنسبة 89ر1% إلى 7ر6515 .

وارتفع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 27ر1% ليغلق عند 2ر2447 نقطة.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 67ر1%، وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 22ر1%.

تجدر الإشارة إلى إعلان بايدن فائزا بالانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء الماضي، إلا أن ترامب لم يقر بالهزيمة.