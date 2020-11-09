التنمية المحلية تمول 84 مشروعاً بإجمالي 500 ألف جنيه في المنيا

ضمن مشروع الوزارة لإقراض الأسر بالقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية بالقاهرة



وافق العميد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على تمويل عدد (84) مشروعا، ضمن مشروعات وزارة التنمية المحلية، لإقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة وصندوق التنمية المحلية بالقاهرة بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف جنيه، وذلك لضرورة الاهتمام بالمشروعات التنموية بالقرى.



وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات، أنه تمت الموافقة الفعلية على تمويل تلك المشاريع والتي بلغت 84 مشروع موزعة علي قري المركز والأحياء الشعبية مابين تربية الأغنام، وتسمين المواشي، وماكينات تفصيل ومحلات بقالة وماكينات تصوير، بجانب المشروعات التي توفر فرص عمل لعدد 46 سيدة، و38 رجلا.



وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس المركزعلى ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية للمشروعات ومدي تحقيقها لأهدافها، للقضاء على البطالة وتشغيل الشباب في ظل الاستغلال الأمثل للموارد، للدفع بعجلة الإنتاج وتحقيق مستوى معيشة أفضل للفرد.