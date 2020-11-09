 ارتفاع أرباح إنترنت إنشييتف جابان خلال النصف الأول من العام المالي الحالي - بوابة الشروق
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ارتفاع أرباح إنترنت إنشييتف جابان خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

طوكيو - د ب أ:
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 10:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 10:34 ص

أعلنت شركة خدمات الإنترنت اليابانية "إنترنت إنشييتف جابان"، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 57.7% سنويا إلى 2.77 مليار ين (26.7 مليون دولار) مقابل 1.76 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 

وزادت أرباح تشغيل الشركة خلال النصف الأول من العام المالي بنسبة 56.3% سنويا إلى 5.24 مليار ين.

 

في الوقت نفسه، زادت إيرادات الشركة بنسبة 2.5% سنويا إلى 101.67 مليار ين، مقابل 99.22 مليار ين خلال النصف الأول من العام المالي الماضي.

 

وتتوقع الشركة تحقيق أرباح صافية قابلة للتوزيع خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بقيمة 6.1 مليار ين بزيادة نسبتها 52.2% عن العام الماضي. كما تتوقع تحقيق أرباح تشغيل سنوية بقيمة 11.3 مليار ين، بزيادة نسبتها 37.4%، وإيرادات بقيمة 212 مليار ين بزيادة نسبتها 3.7% سنويا.

 


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