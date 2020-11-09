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سنغافورة تسجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 3:47 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 3:47 م

أعلنت السلطات الصحية في سنغافورة، اليوم الاثنين، تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 58 ألفًا و64 حالة.

وقالت صحيفة "ذا ستريتس تايمز"، نقلًا عن وزارة الصحة في سنغافورة، إن الإصابات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، وقد طُلب منهم البقاء في منازلهم فور وصولهم للبلاد.

وأكدت وزارة الصحة عدم تسجيل حالات إصابة محلية أو أخرى في المساكن الخاصة بالعاملين في البلاد، مضيفة أنه من المقرر أن يتم الاعلان عن مزيد من التفاصيل مساء اليوم الاثنين.

في الوقت نفسه، ما زالت حصيلة الوفيات مستقرة عند 28 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة في البلاد.


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