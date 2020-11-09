وزير الداخلية الفرنسي يعتزم زيارة مسقط رأس جده في الجزائر

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عزمه زيارة مسقط رأس جده موسى عقيد، بالجزائر ضمن زيارة بدأها للجزائر في إطار جولة خارجية معنية بمكافحة الإرهاب عقب حادث نيس الإرهابي.

وسيستغل الوزير الفرنسي زيارة العمل الأولى إلى الجزائر التي تستغرق يومين لبحث ملفي الهجرة والأمن مع نظيره الجزائري، للتعرف على مسقط رأس أجداده، في منطقة أولاد غالي ببلدية المنصورة في ولاية مستغانم بشمال غرب الجزائر، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وقال دارمانان لصحيفة "لوباريزيان": "لأول مرة في تاريخ فرنسا، يوجد وزير للداخلية من أصول جزائرية"، موضحا أنه كان "رئيس بلدية مدينة تروكينج التي تضم عددا من المسلمين، كما أنه ينحدر من أصل عربي جزائري، لذا فإنه يكافح ضد الإسلام السياسي والمتطرف تحديدا، مع احترام عميق جدًا للديانة الإسلامية".

وبعد تكليفه بوزارة الداخلية الصيف الماضي، قال دارمانان في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "شرف كبير بالنسبة لي كحفيد مهاجر أن أعين وزيرا للداخلية في بلدنا الجميل"، مثنيا على سلفه كريستوف كاستنر.

وكان جيرالد دارمانان قد أعلن الصيف الماضي أن أحد أسمائه هو موسى، وهو نفس اسم جده لوالدته الجزائري الذي جندته القوات الفرنسية في صفوفها خلال الحرب العالمية الثانية حيث قاتل النازيين في منطقة هاسنون بشمال فرنسا وعاش فيها بعد الحرب حتى وفاته.